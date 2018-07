Federazione Senegal contro il Giappone: due lettere di protesta alla Fifa

La Federcalcio del Senegal, dopo l’eliminazione dal Mondiale, ha inviato alla Fifa due lettere di protesta riguardanti la regola del fair play e la scorrettezza del comportamento del Giappone.

L’eliminazione dal Mondiale a causa dei cartellini gialli non è ancora stata digerita dal Senegal. Al termine della prima fase, i Leoni di Teranga si sono ritrovati al terzo posto del girone H a parità di punti e con la stessa differenza reti del Giappone, con in aggiunta lo scontro diretto tra le due compagini terminato in parità. A decidere, dunque, chi dovesse passare il girone è stata la nuova regola del fair play che premiava la squadra con il minor numero di cartellini gialli e rossi ricevuti nel corso del torneo.

La Federcalcio del Senegal, oggi, ha, dunque, deciso di inviare due lettere alla Fifa per protestare contro tale criterio, ritenendo che la nazionale nipponica, conoscendo il risultato della partita tra Senegal e Colombia, ad un quarto d’ora dalla fine abbia smesso di giocare per non rimediare sanzioni disciplinari. Nella lettera i vertici della federazione dello stato africano chiedono alla Fifa delle punizioni severe per squadre che adottano comportamenti antisportivi. Infine, la Federcalcio senegalese si dice delusa dal comportamento del Giappone, aggiungendo che la regola del fair play, quando si verificano tali episodi, non ha alcun senso.