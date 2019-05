Felipe, gol pesanti al Bentegodi: salva la Spal per due anni di fila 

Il difensore della Spal si è rivelato il salvatore dei ferraresi per il secondo anno di fila: gol pesanti al Bentegodi

La Spal vince a Verona e conquista l’aritmetica salvezza in Serie A. Il 4-0 sul Chievo certifica la permanenza dei ferraresi nel massimo campionato anche per la prossima stagione. Autore della salvezza è senza dubbio Felipe. Il difensore ha trovato una doppietta quest’oggi ed è andato a quota 3 gol in campionato.

Non è però la prima volta che la Spal conquista la salvezza al Bentegodi. Anche l’anno scorso, la vittoria fondamentale arrivò proprio a Verona, ma contro l’Hellas nelle ultime giornate di campionato. E anche in quell’occasione fu proprio Felipe ad andare a segno.