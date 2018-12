Ferrara a Tiki-Taka: «Napoli, non fare l’errore della Roma ad Anfield»

L’intervento di Ciro Ferrara durante la trasmissione ‘Tiki-Taka’ parlando della sfida Liverpool-Napoli di Champions

Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tiki-Taka alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool: «Il Napoli dovrà avere la stessa personalità avuta in questo scorcio di torneo. Sicuramente avrà delle difficoltà perché il Liverpool è una grande squadra, in casa sarà molto difficile. Fare attenzione a non ripetere gli errori della Roma fatti l’anno scorso, loro hanno tre attaccanti molto veloci e vanno evitati i contropiede. Serve mantenere la stessa mentalità avuta in questo girone di Champions. Il Napoli può assolutamente creare i problemi al Liverpool. Mertens e non Milik? Scelta giusta il tandem con Insigne nel 4-4-2 di Ancelotti».

Ferrara si sbilancia anche in merito alle polemiche piovute in testa a capitan Icardi dell’Inter: «L’ipocrisia del calcio per la festa di Wanda Icardi? Stiamo parlando del nulla, non esiste una roba del genere. Che cosa ci frega se festeggia il compleanno della moglie o va a Madrid, stiamo parlando del nulla. Mi auguro che Mauro riesca ad andare in gol e coloro che lo hanno criticato probabilmente gli faranno i titoloni o twitteranno ‘Grande capitano’!».