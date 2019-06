Ferraris, Sampdoria e Genoa d’accordo: si cambia look

Ferraris, lavori in corso: un milione per rifare il manto. L’impianto di Genoa e Sampdoria pronto a cambiare il proprio look

Nella saga dei lavori estivi per modernizzare gli impianti italiani, si aggiunge anche il capitolo Ferraris. L’impianto genovese si rifarà il look, come di comune accordo dal vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei e l’ad del Genoa Alessandro Zarbano.

Entro pochi giorni partiranno i lavori per il rifacimento totale del manto erboso per un esborso totale di circa un milione di euro. I lavori dovrebbero essere ultimati entro un paio di mesi, in tempo quindi per l’inizio del campionato. Per quanto concerne il primo turno di Coppa Italia a Ferragosto, verrò chiesta ospitalità a qualche impianto vicino.