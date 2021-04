Festino a casa McKennie: le scuse social di Dybala – FOTO

Il messaggio e le scuse di Dybala su Instagram: l’argentino, come Arthur e McKennie, rischia una sanzione disciplinare da parte della Juve

Paulo Dybala nell’occhio del ciclone dopo la festa dov’erano presenti anche Arthur e McKennie a casa del centrocampista statunitense. Il numero dieci argentino, che insieme ai due compagni di squadra potrebbe incorrere in azioni disciplinari, fa mea culpa pubblicando una storia su Instagram.

«So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso».