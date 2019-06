Finale Champions League, l’occasione di Alisson. E senza quella parata…

Alisson è pronto a giocare la finale di Champions al suo primo anno col Liverpool. Ma se non fosse stato per la parata su Milik…

Era andato via da Roma, in un caldo giorno d’agosto, per sposare la causa Liverpool. Era chiaro che Alisson volesse un nuovo slancio nella propria carriera, ma che raggiungesse immediatamente la finale di Champions League, no, forse lui a questo non ci pensava proprio. Ci sperava, magari. Quello senza dubbio, d’altronde lo fa qualsiasi giocatore prenda parte alla competizione.

E pensare che il Liverpool non aveva iniziato il cammino europeo al meglio. Tutt’altro. Il girone è stato più complicato che mai, e i Reds si sono ritrovati obbligati al successo nell’ultima sfida contro il Napoli. Vittoria arrivata, con fatica. E grazie ad Alisson, perché se non fosse stato per la sua parata miracolosa su Milik, la squadra di Klopp sarebbe adesso a gustarsi la finale sul divano. Il brasiliano è adesso pronto a suggellare la sua splendida prima stagione inglese col trofeo più importante che possa esistere.