Finale Champions League, meno uno. Salah alla ricerca della rivincita

Manca solo un giorno alla finale di Champions League. Occasione per Salah di dimenticare lo sfortunato match col Real Madrid di un anno fa

Ogni appassionato di calcio che si rispetti attende trepidante questo giorno dell’anno. La finale di Champions League è l’appuntamento per eccellenza, quello che ogni tifoso spera di vivere osservando la sua squadra del cuore. Se così non fosse, spazio a una serata solamente all’insegna del pallone. I fortunati supporter di Liverpool e Tottenham avranno di che godere, domani sera.

In campo ci sarà un giocatore il cui destino ha forse qualcosa da restituire. È Mohamed Salah. L’anno scorso terminò dopo neanche 30 minuti la sua finale contro il Real Madrid a causa di una “stecca” di Sergio Ramos che lo fece infortunare alla spalla. Il fato gli sta concedendo di rigiocare un atto conclusivo e, adesso, l’egiziano vuole prendersi la scena. L’ha già fatto nelle ormai due stagioni coi Reds. Domani non vuole far altro che entrare nell’Olimpo.