Finale Champions League, occhi su Pochettino. Dopo il match la verità

Liverpool e Tottenham in campo per la Champions. Attenzione posta su Pochettino, che potrebbe svelare il futuro dopo il match

Da stasera il Real Madrid sarà ufficialmente spodestato dal trono. Alla squadra che ha trionfato per tre edizioni consecutive succederà una tra Liverpool e Tottenham. Il più classico dei derby inglesi, stavolta, di classico non ha proprio niente. Klopp e Pochettino sono pronti a incrociare le spade per conquistare la coppa dalle grandi orecchie. C’è chi, in Italia, da tifoso neutrale, non farà altro che godersi il match.

C’è poi, il tifoso juventino, che magari ascolterà con particolare interesse le dichiarazioni post partita. Non è un mistero che per scoprire il nome del nuovo allenatore si stia attendendo la fine di tutte le competizioni stagionali, Champions compresa. Questo perché Mauricio Pochettino potrebbe essere un nome adatto per la panchina bianconera. Un successo potrebbe indurlo a salutare da vincente, una sconfitta aprirebbe ancora più scenari. Osserveremo trepidanti.