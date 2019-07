Finale Coppa America, Gareca lancia la sfida al Brasile con il suo Perù

Finale Coppa America, il ct argentino Ricardo Gareca lancia la sfida al favoritissimo Brasile con il suo Perù

Favola in cerca di lieto fine. Quella che ha scritto in questa Coppa America il Perù, che stasera sfiderà il Brasile – favorito numero uno, oltre che padrone di casa – nella finale che assegna il titolo. Uno straordinario traguardo per la Bicolor, all’indomani del ritorno nella fase finale di un Mondiale avvenuto lo scorso anno.

Un percorso di crescita che ha chiaramente impresso il nome di Ricardo Gareca, il commissario tecnico argentino del Perù. Passato attraverso la contestazione e ora acclamato dal popolo andino per i risultati conseguiti sulla panchina della Nazionale.