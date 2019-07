Finale Coppa d’Africa, Senegal-Algeria: streaming e probabili formazioni

Finale Coppa d’Africa 2019: probabili formazioni e dove vedere la sfida fra Senegal e Algeria che definirà la squadra campione del continente nero

La Coppa d’Africa 2019 è giunta al suo ultimo atto con la finalissima fra il Senegal di Aliou Cissé e l’Algeria, guidata da Djamel Belmadi. Senegal-Algeria: la sfida fra i Leoni della Teranga e le Volpi del deserto è in programma questa sera, venerdì 19 luglio 2019, alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Internazionale del Cairo.

Per il Senegal, in caso di successo arriverebbe la prima storica Coppa d’Africa del suo palmares, mentre una vittoria porterebbe all’Algeria il secondo trionfo nel torneo della sua storia dopo l’unico risalente a 29 anni fa, ovvero al 1990. I Leoni della Teranga dovranno fare a meno di un loro pilastro, Kalidou Koulibaly, squalificato dopo la semifinale vittoriosa contro la Tunisia, ma potranno disporre di altri 2 elementi che hanno militato in Serie A nella scorsa stagione, il portiere della SPAL Alfred Gomis e l’attaccante ex Inter Keita Balde. Tre anche gli ‘italiani’ che fanno parte della rosa delle Volpi del Deserto, l’ala della SPAL Mohamed Fares, Adam Ounas del Napoli e il centrocampista dell’Empoli ma destinato al Milan Ismael Bennacer. Le due Nazionali si sono già affrontate nella fase a gironi, e in quell’occasione si impose di misura l’Algeria con rete vincente di Belaili.

La gara Senegal-Algeria sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, come tutte le altre partite del torneo, i cui diritti sono stati acquisiti in maniera esclusiva. La piattaforma, una volta sottoscritto un abbonamento, sarà disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita inoltre sarà visibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q, Playstation 4 o Xbox e dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Senegal-Algeria

Competizione: Copa d’Africa 2019

Quando: venerdì 19 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia)

Stadio: Stadio Internazionale (Il Cairo)



Le probabili formazioni

SENEGAL (4-3-3): Gomis; Gassama, Kouyatè, Sané, Sabaly; Saivet, Ndiaye, Gueye; Sarr, Niang, Mané. Ct. Aliou Cissé

ALGERIA (4-1-4-1): M’Bolhi; Zaffane, Mandi, Belamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah. Ct. Djamel Belmadi