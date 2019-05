Finale Europa League, Chelsea-Arsenal: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’attesa è finalmente finita: questa sera, allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian, andrà in scena la prima delle due finali europee tutte inglesi. Chelsea e Arsenal, dopo uno straordinario cammino, anche irto di alcuni ostacoli, sono riuscite a conquistare il prezioso pass per la finale di Europa League che, oltre alla prestigiosa Coppa, porterà in dote l’automatica immissione in Champions League. Se quest’ultimo fattore non influenzerà la squadra di Sarri, già qualificata di diritto in virtù del terzo posto in Premier League, sarà un ulteriore motivo di spinta verso la vittoria da parte dei Gunners, reduci da un quinto posto in classifica. A impreziosire ancora di più l’eventuale vittoria dell’Arsenal ci sarebbe, poi, la personale statistica di Unai Emery che, con un successo, diventerebbe il primo tecnico nella storia della Coppa Uefa˗Europa League ad alzare il trofeo per quattro volte, staccando Trapattoni, fermo a tre. Oltre a Maurizio Sarri, corteggiatissimo in chiave Juventus, ci sarà anche una buona fetta di Italia, rappresentata dalla squadra arbitrale, capeggiata dal fiorentino Gianluca Rocchi. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire la cronaca live del match.

Chelsea-Arsenal: tabellino

Marcatori:

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze

Note: Ammonizioni:

Chelsea-Arsenal: diretta live

Diretta live a partire dalle 21

🤩 IT'S MATCHDAY! 🤩 Sum up your excitement in 1 word…#UELfinal | @UKEnterprise — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2019

It's all been about this. This time.

This moment.

This opportunity. 🏆 #UELfinal pic.twitter.com/j26ONEr696 — Arsenal FC (@Arsenal) May 29, 2019

Chelsea-Arsenal: formazioni ufficiali

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kanté; Pedro, Giroud, E. Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Koscielny, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Unai Emery.

📋 Here it is – our @EuropaLeague final team news! 🏆 #UELfinal — Arsenal FC (@Arsenal) May 29, 2019

Chelsea-Arsenal: probabili formazioni e pre partita

Qui Chelsea. Reduce da un cammino senza sconfitte fatto di 11 vittorie e 3 pareggi, il Chelsea di Maurizio Sarri arriva a questa finale dopo aver dominato il Gruppo L composto da Paok, Bate Borisov e MOL Vidi; raggiunti i sedicesimi, i Blues hanno eliminato, in ordine, Malmoe, Dinamo Kiev e Slavia Praga, prima dell’Eintracht Francoforte ai rigori, dopo una semifinale al cardiopalma. A questa sfida, la squadra dell’ex tecnico di Empoli e Napoli arriva con una corposa lista di indisponibili, composta da Loftus˗Cheek, Hudson˗Odoi, Ampadu e Rudiger; ma a mettere ancora di più in apprensione, sono le condizioni di Kanté e Cahill, acciaccati. Con il suo 4˗3˗3, allora, Sarri dovrebbe confermare in porta Kepa con Azpilicueta e Marcos Alonso sulle fasce laterali e Christensen e David Luiz al centro. Le chiavi della regia saranno assegnate a Jorginho con Kovacic da una parte e Barkley dall’altra, mentre in attacco a Giroud, supportato da Pedro a destra ed Eden Hazard a sinistra.

Qui Arsenal. Come da tradizione, Emery è riuscito, ancora una volta, a conquistare la finale di una Coppa che per lui è diventata quasi “di proprietà”, dopo le tre vinte con il Siviglia. I londinesi sono riusciti a raggiungere la finale continentale sbaragliando il Girone composto da Qarabag, Sporting Lisbona e Vorskla, i Gunners hanno eliminato, in ordine, BATE Borisov, Rennes, Napoli e Valencia in semifinale. Per la prestigiosa occasione, però, neanche il tecnico spagnolo se la passa benissimo, in materia di infortuni, dal momento che non potrà contare su Suarez, Bellerin, Holding e Mickhitaryan, con Welbeck in forte dubbio. Con il suo abituale marchio di fabbrica del 3˗4˗1˗2, allora, dovrebbero scendere in campo Cech in porta, con Koscielny, Papastathopoulos e Mustafi in difesa. A centrocampo ci sarà spazio alla saracinesca rappresentata dai soliti Xhaka e Torreira con Maitland-Niles e Kolasinac a percorrere le fasce laterali. In attacco ci sarà il tandem ultra offensivo formato da Lacazette e Aubameyang con Ozil sula trequarti.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, E. Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Unai Emery.

Chelsea-Arsenal: precedenti

Quella che andrà in scena a Baku tra Chelsea e Arsenal sarà una sfida inedita, dal momento che tra le 197 occasioni di confronto precedenti, non si è mai verificato un derby in una finale europea. L’unico precedente tra le due squadre londinesi, lontano dalle competizioni nazionali, è stato nel 2004, in occasione dei Quarti di finale di Champions League: nel doppio confronto, dopo l’1˗1 dello Stamford Bridge, Lampard e Bridge regalarono ai Blues la semifinale con una vittoria per 2˗1 all’ormai estinto Highbury. In questa stagione, invece, le due squadre si sono affrontate soltanto in Premier League: nella prima, giocata ad agosto, la squadra di Sarri è riuscita a prevalere per 3˗2, mentre al ritorno, all’Emirates Stadium, è stato l’Arsenal a conquistare i tre punti, con un netto 2˗0. Il bilancio totale delle sfide tra le due pende leggermente a favore dei Gunners attualmente allenati da Emery, che conducono con 77 vittorie contro le 63 dei Blues e i 57 pareggi. Nel corso della sua storia internazionale, l’Arsenal non è mai riuscito a sconfiggere una squadra connazionale, mentre il Chelsea è riuscito a prevalere in ben sei occasioni.

Chelsea-Arsenal: arbitro

Sarà l’italiano Gianluca Rocchi l’arbitro scelto dal Comitato Arbitrale UEFA per dirigere la finale di UEFA Europa League tra Chelsea e Arsenal, in programma questa sera a Baku. Per il direttore di gara, nato a Firenze il 25 agosto 1973 e agente di commercio di professione, sarà la 30° direzione in stagione, tra Champions League, Europa League, Serie A, Coppa del Mondo per Club, Nations League e Coppa Italia. Per Rocchi, questa sarà la prima finale di Europa Legague da direttore di gara, dal momento che era già stato quarto uomo nel 2010 per Atletico Madrid–Fulham e nel 2017 per Ajax–Manchester United. Sempre nel 2017, inoltre, era stato l’arbitro della Supercoppa Europea fra United e Real Madrid. Per la prestigiosa occasione odierna, il toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Lorenzo Manganelli, mentre Daniele Orsato sarà il quarto uomo; alla postazione VAR saranno impiegati Massimiliano Irrati, Marco Guida e i polacchi Szymon Marciniak e Pawel Sokolnicki.

Chelsea-Arsenal Streaming: dove vederla

Chelsea–Arsenal sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), e in chiaro su TV8, oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.