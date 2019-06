Spagna-Germania Under 21: le Furie Rosse e i tedeschi si giocano il titolo europeo di categoria 2019 nella finalissima di Udine

Saranno la Spagna di Luis de la Fuente e la Germania di Stefan Kuntz a giocarsi gli Europei Under 21 2019 nella finalissima di Udine. La partita Spagna-Germania Under 21 si disputerà la sera di domenica 30 giugno 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine.

Le Furie Rosse hanno vinto il Girone A, lo stesso dell’Italia, prevalendo sugli Azzurrini e sulla Polonia nella classifica avulsa e successivamente hanno superato 4-2 la Romania in una combattuta semifinale. La Germania invece ha vinto il Girone B e in semifinale ha travolto 4-1 la Francia.

L’atto conclusivo degli Europei Under 21 2019 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva in tv dalla Rai su Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 20.35. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Rai Play.

Spagna-Germania Under 21

Competizione: Europei Under 21 2019

Quando: domenica 30 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in tv: Rai 2

Dove vederla in streaming: Rai Play

Arbitro: Srdjan Jovanović (Serbia)

Stadio: Dacia Arena (Udine)



Le probabili formazioni

SPAGNA UNDER 21 (4-2-3-1): Sivera; Martin, Vallejo, Meré, Firpo; Fabian Ruiz, Roca; Dani Olmo, Ceballos, Fornals; Oyazarbal. Ct. De La Fuente

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Neuhaus, Dahoud; Öztunali, Waldschmidt, Amiri. Ct. Kuntz