Finale Nations League, stasera la verità. Van Dijk contro Ronaldo

Portogallo e Olanda sono pronti a giocare la finale di Nations League. Sarà il teatro di una sfida nella sfida: Van Dijk contro Ronaldo

Un discreto successo per la prima edizione della Uefa Nations League. La competizione, arrivata al suo atto finale, vedrà Portogallo e Olanda sfidarsi a Oporto per ottenere il successo. Un percorso iniziato lo scorso 6 settembre che ha visto al via ben 55 squadre. Adesso ne sono rimaste solamente due. La Seleçao affronterà gli Oranje al Do Dragao, in quello che sarà il teatro di molte stelle.

Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk in primis. Sì, perché sarà compito del difensore del Liverpool fermare l’attaccante più prolifico al mondo, che continua ad essere trascinatore della sua selezione (vedasi la semifinale con la Svizzera). Il centrale è in piena corsa per il pallone d’oro, e un eventuale titolo non potrebbe far altro che accrescere la sua candidatura. Pronti alla sfida.