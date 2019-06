Finali Playoff Serie C, ecco quando si giocherà: date e orari

Finali Playoff Serie C: decisi gli orari e i giorni in cui si disputeranno le Final Four per la promozione in Serie B

Arriva la decisione sugli orari e sui giorni in cui si disputeranno le Final Four della Serie C, due finali per stabilire chi verrà promosso in Serie B.

Pisa e Triestina si affronteranno mercoledì 5 giugno alle 20:30; il ritorno è previsto per domenica 9 giugno alle 18:30. L’andata di Piacenza–Trapani si giocherà sabato 8 giugno alle 20:30, mentre il ritorno il 15 giugno, sempre alle 20:30. Le due vincitrici verranno promosse in Serie B.