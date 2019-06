Fiorentina, addio a Corvino: i migliori colpi sotto la sua gestione. Il dirigente interrompe la sua seconda parentesi in viola

L’addio ufficializzato in giornata tra Pantaleo Corvino e la nuova Fiorentina di Rocco Commisso interrompe la seconda parentesi viola del dirigente simbolo dell’era Della Valle. Direttore sportivo dal 2005/2006 sino al 2011/2012, è stato richiamato a Firenze nel 2016 per svolgere la mansione di dg dopo l’esperienza a Bologna.

Diventato celebre per alcuni suoi colpi di mercato, nel corso della sua avventura gigliata Corvino ha portato a Firenze giocatori del calibro di Luca Toni, Adrian Mutu, Alberto Gilardino, Juan Manuel Vargas, Stevan Jovetic, Sebastian Frey e Felipe Melo (acquistato per 8 milioni e poi rivenduto per 25 alla Juventus). Nella sua seconda vita viola meritevole di lode l’acquisto di Jordan Veretout per 7 milioni dall’Aston Villa.