Fiorentina, Barone: «Chiesa? Ormai è un capitolo chiuso»

Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato al termine del derby amichevole contro il Livorno. Ecco le sue parole

Il futuro di Chiesa e non solo. Ecco le parole di Joe Barone nel post partita dell’amichevole contro il Livorno, a Firenzeviola.it. «L’entusiasmo di Chiesa è evidente, ormai è un capitolo chiuso. Badelj? Ancora non ho visto il telefonino. Ogni giorno ci sono notizie e novità, accenderò il telefono e vedremo se ci sono novità.

Stiamo lavorando bene nonostante i carichi di lavoro massicci, anche stasera la tifoseria ci ha seguito in massa, i tifosi sono spettacolari. Per me è un onore rappresentare la Fiorentina davanti ai tifosi. Quando tornerà Commisso dagli States? Sarà qui la settimana prima dell’inizio del campionato».