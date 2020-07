Fiorentina, Barone: «Promessa mantenuta. Ottimo rapporto con Chiesa»

Joe Barone ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: le dichiarazioni del direttore generale viola

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it a margine di un evento a Campi Bisenzio.

OBIETTIVO – «Ora con l’investimento di Rocco vogliamo lasciare qualcosa per la città metropolitana di Firenze, dopo il centro sportivo anche un bellissimo stadio».

FIRENZE – «Mi ha colpito l’accoglienza. Ogni mattina mi piace fare colazione in un bar diverso per sentire cosa dicono i tifosi, e in generale le persone della città».

CHIESA – «Rocco ha mantenuto la promessa, con Federico abbiamo un grandissimo rapporto».