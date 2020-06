Fiorentina, Castrovilli: «Finale di campionato come un mini-torneo»

Le parole di Gaetano Castrovilli in merito a come affronterà la ripartenza del campionato di Serie A

Gaetano Castrovilli ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club in vista della ripartenza del campionato di Serie A.

«Ricominciare il campionato è una bella sensazione. Ritorniamo insieme ai compagni e ai tifosi, nonostante questi ultimi ci possano guardare per ora solo dalla tv di casa. La nostra gente è sempre stata il dodicesimo uomo in campo, combatteremo e daremo tutto anche per loro. Queste settimane sono state come una mini-preparazione. Soprattutto all’inizio abbiamo faticato molto, ma questo era necessario per tornare in forma».

CAMPIONATO – «Questo finale di campionato sarà una sorta di mini-torneo, ma dovremo pensare partita dopo partita. Ora testa al Brescia dunque, poi prepareremo le prossime gare».