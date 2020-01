Fiorentina, Castrovilli rassicura: «Solo un grande spavento, presto in campo» FOTO

Fiorentina, Castrovilli rassicura tramite un messaggio sui social sulle sue condizioni dopo l’infortunio di ieri

Solo un grande spavento per fortuna. Ieri Gaetano Castrovilli è stato costretto ad uscire dal campo dopo il brutto scontro con Biraghi. Oggi il calciatore della Fiorentina ha voluto tranquillizzare tutti tramite un messaggio sui social.

«Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto».