Fiorentina, centrocampo da ricostruire: i nomi in orbita viola

La Fiorentina deve ricostruire il centrocampo. I viola hanno bisogno di nuovi innesti nella zona mediana: ecco i possibili arrivi

Il mercato della Fiorentina viaggia spedito, ma al momento ancora nessun innesto di qualità a centrocampo. I viola hanno bisogno di rinforzare il reparto mediano e per questo Pradè lavora sul mercato per regalare a Montella un giocatore in grado di tenere gli equilibri in mezzo al campo.

Come spiega il Corriere Fiorentino, il primo obiettivo è Berge del Genk. Continua a piacere anche Badelj, ex viola che un anno fa è andato via a parametro zero. Non sfuma poi l’idea di uno scambio Borja Valero-Biraghi con l’Inter: anche in questo caso sarebbe un ritorno, molto gradito dai tifosi viola.