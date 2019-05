Fiorentina, Chiesa chiede ai Della Valle 7 milioni di ingaggio per rimanere. Intanto Branchini è certo di un suo futuro alla Juve

Potrebbero essere le ultime partite con la maglia viola per Federico Chiesa. L’esterno classe ’97 sta infatti puntando i piedi: secondo il Corriere dello Sport-Stadio avrebbe chiesto ai Della Valle 7 milioni di euro d’ingaggio per restare alla Fiorentina. Cifra che i viola non possono permettersi.

Il futuro del numero 25 sembra, sempre più probabilmente, tingersi di bianconero. Ne è sicuro anche Giovanni Branchini: «In estate Chiesa andrà via dalla Fiorentina. Credo che alla fine andrà proprio ai bianconeri ma il club prima dovrà portare a termine alcune cessioni».