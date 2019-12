Fiorentina, Commisso: «Fiducia a Montella. In passato vicino al Milan»

Fiorentina, parla il presidente Commisso: «Montella ha la mia fiducia. Milan? Sono stato vicinissimo, hanno fatto una porcheria»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto all’interno della trasmissione radio TuttiConvocati, in onda su Radio 24. Ecco le dichiarazioni del patron:

STADIO E CENTRO SPORTIVO – «Abbiamo cominciato col progetto di ristrutturazione del Franchi per i nostri tifosi. Guardiamo anche la zona Mercafir. Nessuno delle due è ottimale. Il campo di allenamento è stato davvero veloce. Abbiamo iniziato a parlare con il sindaco a fine giugno, il sindaco di Bagno a Ripoli ha fatto un grande lavoro per darci l’ok, stiamo già lavorando per il più grande campo sportivo in Italia».

MILAN – «Sono stato vicinissimo al Milan, hanno fatto una porcheria».

FIORENTINA – ​«Non ho mai avuto un contrasto con chi ho lavorato, nessuno mi lascia e io non caccio nessuno. Ribery sta bene e cerca di recuperare. Chiesa? Ho visto Enrico e Federico e sembrano contenti, Chiesa è più sicuro di giocare domenica col Torino di Ribery. Montella ha la mia fiducia».