Fiorentina, Commisso torna in Italia: agenda ricca di impegni

La Fiorentina prepara la prossima stagione. Rocco Commisso è tornato in Italia: tanti i temi del suo ritorno a Firenze

Rocco Commisso è in Italia per la seconda volti in 20 giorni. Secondo Il Corriere Fiorentino, l’agenda è ricca di impegni. Toccata e fuga del patron della Fiorentina per il mercato, con la questione Veretout da risolvere ma tiene banco anche il futuro di Chiesa.

Poi sarà Magnifico Messere della finale del Calcio Storico, infine un incontro con il sindaco Nardella per lo stadio. E inoltre, Commisso dovrebbe definire a breve i ruoli di Antognoni e Batistuta.