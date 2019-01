Fiorentina, con Muriel la missione Europa non è impossibile

La Fiorentina si gode il nuovo acquisto Luis Muriel, in forma smagliante al suo esordio in campionato. Con lui l’Europa League non è più una chimera

La Fiorentina pareggia nel match casalingo contro la Sampdoria grazie all’ex della sfida. Il neo-acquisto Luis Muriel ha guidato la squadra con una prestazione sfavillante, mettendo a segno due gol da cineteca. Lo stadio ha risposto con una standing ovation al momento della sostituzione dell’attaccante. Stefano Pioli potrebbe aver trovato l’attaccante giusto per la sua formazione, che spesso ha patito lo scarso feeling con il gol del Cholito Giovanni Simeone. Ora i viola sono chiamati ad un miracolo per conquistare un posto in Europa League, attualmente distante 4 lunghezze. La concorrenza però è feroce, e alcune squadre hanno dimostrato una maggiore organizzazione: dal Parma alla Sampdoria fino alla corazzata Atalanta. La squadra toscana deve capitalizzare maggiormente le occasioni da gol e chiudere le partite, visto che la Fiorentina ha perso non pochi punti per strada in questa stagione. Tuttavia, se la squadra risponderà bene alle richieste del mister e Muriel continuerà a trovare la porta, niente sarà impossibile.