Fiorentina-Empoli, omaggio azzurro al Franchi per Davide Astori

Sono passati nove mesi dalla scomparsa di Davide Astori, oggi in programma al Franchi un omaggio prima di Fiorentina-Empoli

E’ tutto pronto per Fiorentina-Empoli, derby toscano valido per la 16^ giornata di Serie A: un confronto importante per entrambe le squadre in termini di classifica, con i gigliati a caccia di una vittoria scaccia-crisi e gli azzurri alla ricerca di continuità. E prima del fischio di inizio verrà omaggiato Davide Astori…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, l’Empoli ricorderà l’ex difensore gigliato nel pre-gara: il capitano Manuel Pasqual lascerà una corona di fiori sotto la curva Fiesole. Un bel gesto per ricordare un campione andato via troppo presto.