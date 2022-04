Empoli, Vicario: «Derby? Dispiace per il risultato. Voglio aiutare Milan ad esaudire il suo sogno»

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Fiorentina

PARTITA – «Dispiace per il risultato. Alcuni episodi non ci sono girati bene e siamo rammaricati. Dobbiamo avere la consapevolezza da qui alla fine di vincerle tutte per tornare a fare risultato».

RENDIMENTO – «Grato all’Empoli per quello che fa e che mette a disposizione. Il nostro segreto è il lavoro, alla lunga le soddisfazioni arriveranno».

SOLIDARIETA’ – «Questi sono i problemi, quelli del calcio sono ridicoli. Sono contento di aver accolto questa mamma e il suo bambino in difficoltà. A volte i piccoli gesti sono motori importanti. Lui vuole fare l’attaccante e lo aiuterò il più possibile per farsì che possa esaudire il suo sogno. Martedì inizierà il suo primo allenamento».