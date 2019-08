Fiorentina, Hancko andrà allo Sparta Praga: delusa l’ipotesi Empoli. Negli scorsi giorni Pradè aveva parlato con gli agenti del giocatore

Come riportato da Gianluca di Marzio, il terzino sinistro della Fiorentina, David Hancko, sta per lasciare il club viola in direzione Sparta Praga. Il classe 1997 ha trovato pochissimo spazio nell’ultima stagione di Serie A e la società già da tempo stava ragionando ad un prestito per valorizzarlo.

Per l’Empoli ancora una delusione: infatti, il club toscano da tempo era sul giocatore, il quale però aveva già rifiutato un’offerta, oggi evidentemente ribadita. Hancko andrà allo Sparta Praga con la formula del prestito annuale.