Fiorentina, infortunio Mirallas: ko a Parma. Le ultime

Infortunio Mirallas: il calciatore della Fiorentina ko nella sfida di Parma per un problema muscolare. Gli aggiornamenti

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Vincenzo Montella è stato costretto al cambio dopo 28 minuti di gioco a causa di un infortunio occorso a Kevin Mirallas, esterno d’attacco di proprietà dei viola, schierato dal 1′ minuto. Infortunio Mirallas: le ultime.

Problema muscolare per il giocatore che si è accasciato a terra prima della mezz’ora. Il giocatore è stato curato dai medici dello staff tecnico viola che hanno optato per la sostituzione. Montella ha mandato in campo Dabo al suo posto e non Muriel.