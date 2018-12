Fiorentina ko, Pezzella indica la strada: «Parlare poco e fare di più»

Momento difficile per la Fiorentina di Pioli, che non vince ormai da 8 partite. Capitan Pezzella non cerca scuse: «Dobbiamo giocare meglio».

Il momento è particolarmente duro per la Fiorentina, che ha rimediato una sconfitta per 3-0 al Franchi contro la capolista Juventus. Capitan German Pezzella, intervenuto a fine partita in zona mista, non cerca scuse e invita tutti a rimboccarsi le maniche per ritrovare la strada smarrita, con i viola che non vincono ormai da ben 8 gare. «È difficile andare a casa con un risultato così, – ha dichiarato – avevamo preparato bene in settimana questo match, la Juve ha grandi giocatori e ha fatto gol al momento giusto e noi non siamo riusciti a replicare».

«Per vincere le partite dobbiamo giocare meglio, – ha ammonito – la squadra però era ben messa in campo ed ha giocato su ogni pallone. Nonostante questo abbiamo trovato la porta. Soffriamo ma dobbiamo pedalare e pensare al Sassuolo. Vogliamo fare dei punti, serve parlare poco e fare di più. Proviamo a conquistare la vittoria nella prossima gara».

