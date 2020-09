Fiorentina, Kouamé: «L’Inter è stata brava. Ribery? Incredibile»

Christian Kouamé ha parlato al termine del match contro l’Inter: le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Inter.

PRESTAZIONE – «Sono contento di aver segnato dopo gli errori della scorsa settimana. Torniamo a casa con rammarico, ci dispiace ma dobbiamo dimenticare subito questa sconfitta e pensare alla prossima gara. Siamo arrivati motivati, sono stati bravi loro. Queste squadre ti mettono sotto negli ultimi minuti e prima o poi il gol lo fanno. L’Inter ha una rosa fortissima, sono stati bravi».

RIBERY – «Giocare con lui è incredibile, non capita a tutti. Anche in allenamento per me è un onore stare con lui. la palla che ha messo a Chiesa la vede lui con altri pochi al mondo. È unico».

NESSUN TIMORE – «Il calcio è questo, ce la giochiamo con tutti, il campo è lo stesso. Abbiamo dato un segnale importante e dimostrato che ci siamo in questo campionato».

SOSTITUZIONE – «Il mister ha fatto una scelta. Io non ero stanco, ma sono uscito».