Fiorentina, Kouame: «Qualcosa è cambiato dopo il Napoli»

Fiorentina, le parole di Kouame in un’intervista a DAZN: «Un Sogno? Di vincere la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio»

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN. Di seguito le sue parole.

QUASI ADDIO IN ESTATE – «Quando sono tornato a Firenze non sapevo se sarei rimasto o meno, quindi mi sono adattato al ruolo di esterno senza problemi. A Moena non ho giocato le amichevoli, pensavo il mister avesse già le sue idee ed ero un po’ arrabbiato. Le ultime due partite mi ha fatto giocare e il mio agente mi diceva che Italiano parlava bene di me sempre ma ero arrabbiato comunque perché non giocavo, tornati dall’Austria però ho deciso di impegnarmi al massimo per rimanere a Firenze, lo scatto decisivo l’ho avuto dopo la partita con il Napoli quando ho parlato con tutta la dirigenza e mi hanno detto di rimanere qua, sono determinatissimo».

IL MIGLIORE IN SERIE A – «Per me Leao è stato il migliore nella scorsa stagione, ha fatto un campionato straordinario. Per me il miglior giocatore della Fiorentina è Bonaventura, con lui scherzo molto, mi prende in giro spesso dicendo che prima giocava al Milan e ora con Kouame (ride, ndr). Io ho giocato nel settore giovanile dell’Inter, erano tutti molto bravi e con quei giocatori nessuno avrebbe scommesso su di me, non avrei mai pensato di essere arrivato così veloce in Serie A».

SOGNO – «Sogno di vincere la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Nel 2015 nel Sassuolo Primavera c’era con me Adjapong, giocammo la finale Costa d’Avorio-Ghana. Arrivammo ai rigori, noi ne sbagliammo due. Lui mi prendeva giro dicendo “tanto la vinciamo noi”. Io gli dissi di fare una scommessa “se vinciamo noi, esco fuori in mutande con la neve”. Vincemmo noi!..».