Fiorentina, Lafont bocciato e partente. Dragowski il nuovo guardiano

Fiorentina, girandola di portieri. Lafont, deludente al suo primo anno di A, saluterà. Spazio a Dragowski, rientrato dal prestito all’Empoli

Potrebbe essere Alban Lafont il primo giocatore della Fiorentina a lasciare sotto l’era Rocco Commisso. Il portiere, arrivato lo scorso anno dal Tolosa con grandi aspettative, ha deluso le attese. Vero, è comprensibile un rendimento altalenante al primo anno in un campionato arduo come la Serie A, ma è altrettanto vero che si è reso protagonista di troppo errori. Si è così scelto di separarsi, col francese che tornerà in patria al Nantes. Peccato.

Farà rientro alla Fiorentina, invece, Bartlomiej Dragowski. Al contrario di Lafont la sua stagione all’Empoli è stata di altissimo livello. Iniziata praticamente a febbraio, ma da quel momento in poi è stato capace di regalare sicurezza alla difesa di Andreazzoli. Non è riuscito ad evitare la retrocessione, ma si è guadagnato la chiamata della viola, che appare proprio decisa a puntare su di lui.