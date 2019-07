Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa da Moena. Ecco le sue dichiarazioni

Secondo giorno di ritiro a Moena per la Fiorentina e conferenza stampa di Vincenzo Montella. Ecco le sue parole: «Abbiamo azzerato tutto. Ci sono dei cicli anche da chiudere. Serviva fare questo. Ora ripartiamo con grande entusiasmo».

Prosegue Vincenzo Montella: «Ho ascoltato Pradè in conferenza e ci ha chiesto pazienza. Dobbiamo averla e la chiedo anche a me stesso. I giocatori da portare in tournée? Stiamo valutando. Dobbiamo portarne 30, ho già le mie idee».