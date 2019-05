Esonero Montella: la Fiorentina potrebbe lasciarlo andare al termine della stagione, se non arriverà una svolta

Vincenzo Montella via dalla Fiorentina. Il finale negativo di stagione può costare caro anche all’allenatore viola. La Fiorentina non vince da febbraio (vittoria contro la Spal) e non vince in casa da dicembre.

Situazione non semplice per i viola, non ancora salvi. Anche il tecnico subentrato a Pioli è finito nel mirino e secondo firenzeviola.it, Della Valle potrebbe anche rescindere il contratto con l’allenatore in caso di ulteriore flop. Il tecnico in un mese e mezzo non è riuscito a fare una svolta e ora rischia. Non ci sarebbe da meravigliarsi se a fine campionato proprio Diego Della Valle chiedesse a Montella un divorzio consensuale.