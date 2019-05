L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato nel post partita per commentare la brutta sconfitta di Empoli

La Fiorentina è in caduta libera. Dall’arrivo di Montella i Viola hanno conquistato solo 1 punto nelle ultime 5 partite e non possono dirsi ancora salvi. Anzi. La sconfitta di oggi contro l’Empoli nel Derby tutto toscano ha fatto sì che i Viola siano solo a +8 dalla zona retrocessione. Nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Dazn, Vincenzo Montella, per commentare la sconfitta del Castellani: «Veretout espulso? Penso che Veretout si sia arrabbiato non ingiustamente per il fallo che aveva subito quando era lanciato verso la porta, sulla fascia. In campo sembrava un fallo talmente clamoroso che si è arrabbiato. Non so e non ho visto cosa è successo poi dopo il fischio finale. Sono arrabbiato per il risultato perché la squadra non lo meritava, la squadra ha lottato, ci sono delle maledizioni, le cose non riescono ad andare per il verso giusto».

«La squadra ha creato tanto anche oggi, manca quel pizzico di decisione in più, di tranquillità che non fa segnare. Non meritavamo di perdere ma non siamo neanche fortunati. Se siamo dipendenti dalle folate di Chiesa? Federico non era al 100% ma dobbiamo analizzare le partite in modo globale, la squadra sta combattendo. Sono molto dispiaciuto perché i ragazzi sono in difficoltà emotiva, non gli posso dire nulla. Il ritiro? Non credo nei ritiri, valevano solo quando si stava davvero insieme a giocare a carte. Oggi sono fatti per stare da soli per cui sono anche controproducenti».