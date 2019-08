Fiorentina Napoli: Fabian Ruiz e la sua posizione tra le linee

La posizione di Fabian Ruiz dà imprevedibilità al Napoli. Ancelotti vuole sfruttare le sue doti creative nell’ultimo terzo di campo

Nel 442 fluido del Napoli, Ancelotti si è convinto a scegliere come centrocampisti centrali Zielinski e Allan, i quali agiscono davanti alla difesa.

Qualche metro più in avanti gioca Fabian Ruiz, con l’allenatore ex Milan che vuole sfruttare lo spagnolo soprattutto per le sue doti in rifinitura. Di fatto l’ex Betis, lo si vede nella slide sopra, gioca nel mezzo spazio destro. Insigne in quello sinistro. Nonostante l’anno scorso Ancelotti abbia spesso utilizzato Fabian Ruiz davanti alla difesa, è verosimile pensarlo stabilmente nella trequarti avversaria.