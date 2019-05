Nikola Milenkovic nel mirino dell’Atletico Madrid. Il difensore della Fiorentina che piace alla Juve potrebbe andare in Spagna

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, potrebbe lasciare il club gigliato a fine stagione. Il difensore serbo classe ’97, autore di una buona stagione tra alti e bassi, è finito nel mirino dell’Atletico Madrid.

Secondo Sport Mediaset, il centrale della Fiorentina, abile a giocare anche da terzino destro, piace al club spagnolo che vorrebbe portarlo in Spagna per il dopo Godin, difensore che ha firmato per l’Inter. Il difensore viola è stato visionato anche durante la gara contro il Milan. Su Milenkovic c’è anche la Juventus.