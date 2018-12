Fiorentina, Pioli ci crede: «Pjaca deve reagire mentalmente»

Le parole di Stefano Pioli in sala stampa alla vigilia del derby di campionato tra Fiorentina ed Empoli in programma domani

Stefano Pioli presenta la prossima sfida di campionato che attende la Fiorentina. Domani alle ore 15 il derby toscano contro l’Empoli di Giuseppe Iachini: «Domani ci sono in palio tre punti pesanti. Dobbiamo continuare a giocare con voglia e passione ma non sarà una partita decisiva. Abbiamo incontrato i tifosi che hanno ribadito di essere con noi, c’è un rapporto particolare con questa squadra. Noi dobbiamo dare il massimo, bastavano 2-3 punti in più in queste partite per cambiare i giudizi. Ma noi la prestazione l’abbiamo sempre fatta, non vincere quelle gare ci ha tolto un po’ di condizione nelle uscite successive» ha detto Pioli in conferenza stampa.

Tra i casi spinosi in casa Fiorentina c’è sicuramente quello di Marko Pjaca, arrivato in prestito dalla Juventus ma fin qui apparso irriconoscibile: «Deve avere una reazione dal punto di vista psicologico. Non stiamo qui a discutere le qualità di Pjaca ma quello che è il suo rendimento. Deve avere e trovare la voglia di ribaltare questa situazione. Della Valle? La presenza della proprietà è un fattore importantissimo, ci son sempre stati vicini. Diego ha ribadito la fiducia nel nostro lavoro e la volontà di proseguire il nostro percorso».