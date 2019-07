Il dirigente della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato del mercato dei viola e ha blindato ancora una volta Federico Chiesa

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha fatto il punto sul mercato dei viola: «Boateng ci piace, bisogna capire cosa vuol fare. Pezzella? Rimane».

Poi le sue parole su Chiesa: «Come si fa a far tornare il sorriso a Chiesa? Giocando a calcio. Commisso vuole tenere Chiesa, vuol far vedere che è una società forte e seria e ora vuole tenerlo. Fa parte del progetto e ora sta a me e all’allenatore fargli tornare il sorriso».