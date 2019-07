Fiorentina, Pradè smentisce: «Nessuna offerta per De Rossi» – VIDEO

Durante la conferenza stampa, Daniele Pradè ha parlato anche della presunta offerta presentata dai viola per De Rossi

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato le voci di una presunta offerta viola per Daniele De Rossi. Le sue parole.

«Com’è andata con De Rossi? Ci siamo trovati come quattro amici al bar, il nostro rapporto è questo, da 30 anni. Io, Vincenzo Montella e il giocatore abbiamo un grande rapporto. Non c’è stato un no perché non siamo arrivati all’offerta economica»