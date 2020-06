Fiorentina, Pradè: «Sogno un titolo. Vogliamo accontentare Commisso»

Daniele Pradè ha parlato delle ambizioni della Fiorentina: le dichiarazioni del direttore sportivo della società viola

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della società viola ai microfoni di Brivido Sportivo: «Commisso è stato chiaro, per il futuro vuole una Fiorentina in grado di competere per le posizioni europee. E cercheremo di accontentarlo. Sogno un titolo per Firenze, ciò che è mancato nel ciclo precedente».

«Ribery? Portarlo in viola è stato un orgoglio e un segnale: il club è tornato punto d’approdo per grandi calciatori. Il centro sportivo è un passo determinante per crescere. Ma la Proprietà vuole investire ancora sulla città».