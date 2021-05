Fiorentina, questo Vlahovic è da record: raggiunto un “mostro” come Batistuta

La Fiorentina si coccola il suo pezzo pregiato Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, con i gol di ieri, ha ragiunto Omar Batistuta

La Fiorentina si coccola il suo bomber e pezzo pregiato Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo è l’unica nota lieta di una stagione stonata per la viola, per lui sono 21 i centri in campionato.

Vlahovic ha raggiunto un mostro sacro come Omar Gabriel Batistuta ed è il più giovane nella storia della Fiorentina a mettere a segno almeno 20 gol in campionato.