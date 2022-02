Fiorentina, retroscena Vlahovic: era stato offerto a un altro club

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina voleva cedere Dusan Vlahovic soltanto a questo club. Il retroscena sulla partenza del centravanti serbo

Spunta un retroscena riguardante Dusan Vlahovic. La Fiorentina avrebbe ceduto ben volentieri l’attaccante serbo all’estero al posto di farlo partire in direzione Torino.

Il club di Rocco Commisso avrebbe così offerto il proprio gioiellino al Real Madrid, che però decise nell’occasione di non affondare il colpo. I Blancos, che sperano di chiudere per la prossima estate per l’arrivo di Mbappé, avevano deciso infatti di non puntare sull’attaccante, dando il via libera così alla Juve. A riportarlo è Cadena Ser.