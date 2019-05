Fiorentina, il riscatto di Muriel è in bilico: la situazione

Il riscatto di Luis Muriel da parte della Fiorentina non è più così certo. I viola potrebbero scegliere di non riscattare il colombiano

La situazione in casa Fiorentina non è delle migliori. A 2 giornate dalla fine, la squadra di Vincenzo Montella non è ancora salva e il tutto potrebbe ripercuotersi anche sul mercato. Come riporta Sportmediaset, i viola non sono sicuri di riscattare Luis Muriel che nelle ultime gare non ha brillato particolarmente.

Le ultime prestazioni dell’attaccante non hanno infatti convinto la società e hanno messo in discussione il riscatto, che fino a febbraio sembrava certo grazie all’impatto del colombiano in campionato. Per riscattarlo dal Siviglia, la Fiorentina dovrebbe sborsare 15 milioni.