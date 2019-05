Summit Fiorentina: decisioni rimandate a fine stagione

Tutto rimandato in casa Fiorentina. Le grandi decisioni arriveranno solo al termine della stagione: le ultimissime

Ore agitate in casa Fiorentina. Il club viola, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ha dovuto far fronte all’accesa contestazione dei tifosi. Il tifo organizzato ha scioperato nei primi 45 minuti, rimanendo fuori dalla stadio, e ha fatto il suo ingresso in curva nella ripresa, dedicando le sue attenzioni ai Della Valle, con tantissimi cori di contestazione. Summit d’urgenza convocato dai Della Valle per fare il punto dopo il ko contro i neroverdi.

Secondo La Nazione, si è preferito rimandare alla fine della stagione il bilancio e le decisioni da prendere. Nessuna decisione imminente: l’obiettivo ora è finire bene la stagione, anche per far calmare le acque, tenendo tranquillo l’ambiente. Dalla società gigliata fanno sapere che: «fino a fine campionato non verrà comunicata nessuna iniziativa o decisione. Dalla riunione è emersa massima unità con tecnico e squadra per affrontare queste ultime partite».