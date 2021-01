Pietro Terracciano ha espresso le sue emozioni dopo il rinnovo con la Fiorentina

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha rinnovato oggi il suo contratto con il club viola fino al 30 giugno 2023. L’estremo difensore, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso la sua gioia per la firma.

«Sono davvero emozionato e orgoglioso nel poter annunciare di aver prolungato il mio rapporto con la maglia viola e Firenze fino al 2023. Grazie di cuore Fiorentina, continuerò come sempre a dare tutto me stesso per i tuoi colori».