Fiorentina, Toni: «Montella mi voleva far fare l’allenatore, ma io…»

Luca Toni ha svelato un retroscena sul passato legato alla Fiorentina: la rivelazione dell’ex giocatore

Toni avrebbe potuto fare l’allenatore invece che concludere la carriera all’Hellas Verona. A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a Ilposticipo.

«Alla fine della stagione 2012-13 Montella mi ha proposto di iniziare una nuova vita da allenatore: la società voleva che cominciassi un percorso con loro, ma c’ero rimasto male perché volevano spingermi a smettere. Per fortuna il Verona mi ha voluto e ho fatto altri tre anni lì: se non ci fosse stata quella offerta, sicuramente avrei smesso perché non mi voleva nessun’altra squadra» ha dichiarato l’ex giocatore.