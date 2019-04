Fiorentina-Torino, gag Iago Falque: che pallonata – VIDEO

Fiorentina-Torino, mostruosa pallonata a Iago Falque: Vitor Hugo rinvia e prende in pieno lo spagnolo – VIDEO

Minuto 26 della sfida tra Fiorentina e Torino. Partita sul risultato di 1-0, gol di Simeone. Nel caldo pomeriggio di Firenze, non se la passa bene Iago Falque. Vitor Hugo calcia per rinviare il pallone e colpisce in pieno volto Iago Falque, da distanza ravvicinata, che frana a terra per l’impatto violentissimo.