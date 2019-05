Fiorentina, Veretout rischia una lunga squalifica: espulsione e faccia a faccia con Irrati

Non è un buon momento per la Fiorentina. La colpa, molto probabilmente, non è solo di Montella ma piena responsabilità anche ad alcuni dei condottieri. Tra questi, c’è Jordan Veretout.

Dopo il rigore sbagliato la settimana scorsa, il centrocampista francese è di nuovo protagonista di un episodio spiacevole: faccia a faccia con l’arbitro Irrati ed espulsione diretta. Ora Veretout rischia di rimanere out per tutta la stagione per una lunga squalifica. La situazione è peggiorata nel tunnel: andando a scontrarsi nuovamente con la terna arbitrale insieme al tecnico Montella. A Firenze mancano i leader…