Fiorentina, Vlahovic “cocco di Rocco”: Commisso punta su di lui

Dusan Vlahovic ha stretto un forte rapporto con il presidente Rocco Commiso che vuole puntare su di lui anche per il futuro

Rocco Commisso ha scelto la sua stella per la Fiorentina: si tratta di Dusan Vlahovic. L’affetto quasi paterno del presidente viola per l’attaccante serbo fa pensare ad un futuro ancora a Firenze per lui.

Come riporta il Corriere dello Sport, Commisso proverà a prolungare il contratto che scade nel 2023 ma su Vlahovic c’è l’attenzione delle squadre europee e anche italiane, in particolare del Milan.